У Запоріжжі окремі категорії громадян можуть отримати безкоштовне житло для ВПО, повідомляє Politeka.net.

Якщо надання квартир або будинків неможливе, закон передбачає грошову компенсацію.

Відповідно до закону "Про житловий фонд соціального призначення", право на соціальне помешкання мають люди, які потребують підвищеної допомоги від держави. До таких належать особи з інвалідністю або тяжкими захворюваннями, що не можуть жити у спільних домівках через стан здоров’я.

Соціальні квартири доступні також мешканцям аварійних або непридатних для проживання будівель. Окрему увагу приділяють дітям-сиротам, які після завершення навчання залишаються без помешкання та потребують стартової підтримки.

Отримують його переселенці, які не мають нерухомості на підконтрольній Україні території. Також до потенційних отримувачів відносять родини, у яких площа на одного члена сім’ї менша за 7 квадратних метрів, та громадян з низьким середньомісячним доходом, котрі не можуть самостійно забезпечити базові потреби.

Соціальні помешкання надаються лише тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах або не має можливості самостійно придбати дім.

Станом на 2025 рік визначено перелік осіб, які можуть отримати безкоштовне житло позачергово. До них належать сім’ї загиблих військових, реабілітовані жертви політичних репресій, учасники бойових дій, ветерани та люди з інвалідністю через війну.

Першочергове право також мають постраждалі від Чорнобиля, діти-сироти, діти з інвалідністю, особи, які постраждали від стихійних лих або надзвичайних ситуацій, а також багатодітні сім’ї з п’ятьма і більше дітьми.

Мінімальна норма площі становить 13,65 квадратного метра на одну людину. За потреби органи місцевого самоврядування можуть збільшити її ще до 10 квадратних метрів або надати повноцінний дім. Домівка може бути у вигляді окремих кімнат у комунальних домівках, самостійних квартир або житлових будинків.

Важливо, що безкоштовне житло в Запоріжжі не переходить у приватну власність. Воно надається у користування відповідно до договору соцнайму, який визначає права та обов’язки сторін.

Для отримання громадянин має звернутися до місцевого органу влади, подати документи, що підтверджують право на пільги або складні обставини. Після перевірки умов проживання рішення ухвалює житлова комісія, після чого особа очікує своєї черги на квартиру або компенсацію.

