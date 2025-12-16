Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області стала особливо актуальною темою з початком зими.

Продовження програми «Тепла зима» передбачає надання грошової допомоги для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області, повідомляє Politeka.

За рішенням уряду, грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області передбачає одноразову виплату у розмірі 6 500 гривень на одне домогосподарство.

Саме така сума має допомогти людям пережити опалювальний сезон, який для багатьох сімей стає серйозним фінансовим викликом.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області охопить близько 660 тисяч родин по всій країні.

Програма «Тепла зима» добре знайома українцям ще з минулого року. Тоді вона була спрямована насамперед на підтримку родин з дітьми та мала чітке цільове призначення. Цьогоріч підхід зберігається.

Держава знову робить акцент на кількох ключових групах населення. Значну частину коштів спрямують на підтримку дітей із малозабезпечених сімей, дітей з родин внутрішньо переміщених осіб, а також тих, над ким встановлено опіку чи піклування.

Окрема увага приділяється дітям сиротам і малюкам з інвалідністю, які виховуються у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.

Також виплата передбачена і для вразливих дорослих. Йдеться про внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю першої групи та одиноких літніх людей, які отримують надбавку на догляд.

Якщо людина вже перебуває на обліку як отримувач соцдопомоги та належить до визначених категорій, жодних додаткових заяв подавати не доведеться.

Кошти автоматично нарахують голові домогосподарства безпосередньо від Міністерства соціальної політики на спеціальний соціальний рахунок або на віртуальну «Дія.Картку».

