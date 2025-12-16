Графік відключення світла в Полтавській області на 17 грудня може коригуватися залежно від ходу ремонтних заходів.

Графік відключення світла в Полтавській області на 17 грудня оприлюднили у Чорнухинській територіальній громаді у зв’язку з плановими роботами на електромережах АТ «Полтаваобленерго», перадає Politeka.

Розміщена така інформація на офіційному сайті громади.

Як повідомляють у громаді, тимчасові перерви в електропостачанні заплановані на 17 грудня з 09:00 до 15:00. Роботи пов’язані з технічним обслуговуванням обладнання та ліній 0,4 кВ.

Обмеження торкнуться кількох населених пунктів Лубенського району. У селі Грушківка можливі знеструмлення на вулицях Заярівській, Лесі Українки, Олексія Припутня та Перемоги.

У Короваї без електроенергії можуть залишитися будинки на вулицях Калиновій, Косинській, Лесі Українки, Перемоги, Садовій і Шевченка, а також у провулку Василя Коліщака.

У селі Лутайка роботи охоплять вулиці Вишневу, Миру, Набережну, Свободи, Сергія Сороки та Шкільну. Перерви також можливі у Польовому на вул. Польовій, у Саївці — на Вячеслава Лисенка та прилеглих ділянках, а також у Сербинівці, де знеструмлення можуть зачепити Братів Криворучків, Вишневу, Вячеслава Фальківського, Козацьку, Миру, Набережну, Польову, Садову, Свободи й Шевченка.

Крім того, відключення прогнозують у Слободо-Петрівці на вулиці Руслана Мороза, у селищі Чорнухи на Богдана Хмельницького, а також у Постав-Муках на Підгірській і Плавківській.

У громаді зазначають, що графік відключення світла в Полтавській області на 17 грудня може коригуватися залежно від ходу ремонтних заходів, тому мешканцям радять заздалегідь підготуватися та стежити за оновленнями від енергетиків.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві: українцям доступні безкоштовні послуги.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Полтавській області: на які виплати можна розраховувати у грудні 2025.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Полтавській області: яких цінників чекати напередодні свят.