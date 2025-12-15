Рекомендуємо заздалегідь врахувати графіки відключення світла в Кіровоградській області на 16 грудня.

16 грудня у Кіровоградській області запроваджено плановий графік відключення світла у зв’язку з проведенням технічних і ремонтних робіт в регіоні, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі кількох селищних рад регіону.

За інформацією громад, знеструмлення торкнеться низки населених пунктів області. Енергетики попереджають, що роботи мають масштабний характер, тому електропостачання в окремих районах буде тимчасово обмежене.

У населеному пункті Нова Осота світло частково вимикатимуть з 09:00 до 17:00 за визначеними адресами:

Березяний пров., 77, 79, 81, 83, 87-88, 93, 95, 97

Калинова, 71, 73, 1А, 2-3, 5-7, 10, 12-13, 17, 20-21, 27, 31, 33, 37, 41

Центральна, 3-4, 4А, 5, 7-10, 20, 22-24, 26-27, 29-30, 31А, 32-41, 43-45, 47-49, 52а, 53-56, 58, 60-67, 69-71, 73-74, 76-86, 89-94, 96-103, 105-107, 109-110, 112-113, 115, 117-118, 122-126, 128, 130, 136

Тиха, 1, 3, 7, 10-14, 17-19, 37, 44, 61, 63, 79, 81, 91

Вишнева, 8, 10, 12, 16, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38-42, 45, 47А, 49-53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 95, 97, 99.

У Войнівка знеструмлення заплановане на період із 09:00 до 17:00 на вулицях, вказаних у повідомленні місцевої влади:

Миру, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4-5, 5а, 6-9, 11-12, 12а

Паромний, 1-5, 7

Центральна, 134а, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 148а, 150, 162, 164а, 165а, 166, 166А, 167-169

Шевченко, 1-3, 3а, 4-5, 6а, 7-8, 10-11, 13-20, 22, 22а, 23, 25, 27

Ювілейна, 1-4, 4а, 5-11, 13, 15, 20-21, 24а

Також відключення відбудуться у селі Браїлівка — електропостачання буде відсутнє з 09:00 до 17:00 за окремими адресами:

Бузкова, 37, 39, 41, 46, 48, 54, 56, 58, 64, 66, 74, 82, 92, 94, 96, 100

Степова, 1

У населеному пункті Олександрівка обмеження триватимуть з 9 до 17:00 за адресою:

Дружби пров., 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Дружби, 1, 5, 7, 9, 15А, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 29А, 31, 33, 35

Залізнична, 5, 13, 17, 19

Івана Богуна пров., 2, 4-8, 10, 12, 16

Левка Симиренка, 1-25, 27-29, 31-35, 38, 42, 44-45, 48, 50, 52, 54, 56

Лесі Українки, 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3А, 4, 4А, 5, 7, 7А, 8-10, 10А, 11-16, 18, 20, 22, 24, 26

Лісний пров., 2, 2А, 4, 4А, 6, 8, 10, 12, 14

Лісова, 1, 1А, 1Б, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Максима Рильського, 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 2В, 3-4, 4А, 5-6, 6А, 7-9, 11-13, 13Б, 14-15, 15А, 16-23, 23А, 25-28, 30-33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55А, 57, 59, 63, 67, 73, 75, 77, 79

Піщаний пров., 1-4, 4А, 7-13

Чигиринський пров., 1-14, 16

До можливих незручностей мають підготуватися і мешканці населеного пункту Бовтишка — у цьому населеному пункті електрику вимикатимуть з 9:00 до 17:00 на вулиці:

Кленова, 24, 31, 51

Миру, 2, 4-9, 11, 14, 20, 22, 28

Центральна, 8, 10, 12

Жителям рекомендують заздалегідь врахувати графік відключення світла в Кіровоградській області на 12 грудня під час планування своїх справ. Енергетики також наголошують, що за потреби можуть бути додатково введені аварійні або стабілізаційні відключення.

Актуальний графік відключень електроенергії для Кіровоградської області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго».

Як дізнатися про відключення:

На сайті «Кіровоградобленерго»:

Перейдіть за посиланням.

У розділі «Інформація для клієнтів» знайдіть «Графіки обмежень, аварійних і погодинних відключень».

Ви також можете скористатися функцією «Пошук відключень за адресою», щоб знайти графік для конкретного населеного пункту та адреси.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області: хто з літніх людей може отримати додаткові гроші.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: що відбувається на рынке.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: українці можуть отримати допомогу, як це зробити.