Рекомендуем заранее учесть график отключения света в Кировоградской области на 16 декабря.

16 декабря в Кировоградской области введен плановый график отключения света в связи с проведением технических и ремонтных работ в регионе, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе нескольких поселковых советов региона.

По информации общин, обесточивание коснется ряда населенных пунктов области. Энергетики предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому электроснабжение в отдельных районах будет временно ограничено.

В населенном пункте Нова Осота свет будут частично выключать с 09:00 до 17:00 по определенным адресам:

Березяный пер., 77, 79, 81, 83, 87-88, 93, 95, 97

Калынова, 71, 73, 1А, 2-3, 5-7, 10, 12-13, 17, 20-21, 27, 31, 33, 37, 41

Центральня, 3-4, 4А, 5, 7-10, 20, 22-24, 26-27, 29-30, 31А, 32-41, 43-45, 47-49, 52а, 53-56, 58, 60-67,6 89-94, 96-103, 105-107, 109-110, 112-113, 115, 117-118, 122-126, 128, 130, 136

Тыха, 1, 3, 7, 10-14, 17-19, 37, 44, 61, 63, 79, 81, 91

Вышнева, 8, 10, 12, 16, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38-42, 45, 47А, 49-53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 95, 97, 99.

В Войнивка обесточивание запланировано на период с 09:00 до 17:00 на улицах, указанных в сообщении местных властей:

Мыру, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4-5, 5а, 6-9, 11-12, 12а

Паромный, 1-5, 7

Центральна, 134а, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 148а, 150, 162, 164а, 165а, 166, 166А, 167-169

Шевченко, 1-3, 3а, 4-5, 6а, 7-8, 10-11, 13-20, 22, 22а, 23, 25, 27

Ювилейна, 1-4, 4а, 5-11, 13, 15, 20-21, 24а

Также отключения состоятся в селе Браиливка — электроснабжение будет отсутствовать с 09:00 до 17:00 по отдельным адресам:

Бузкова, 37, 39, 41, 46, 48, 54, 56, 58, 64, 66, 74, 82, 92, 94, 96, 100

Степова, 1

В населенном пункте Олександривка ограничения продлятся с 9 до 17:00 по адресу:

Дружбы проу., 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Дружбы, 1, 5, 7, 9, 15А, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 29А, 31, 33, 35

Зализнычна, 5, 13, 17, 19

Ивана Богуна проу., 2, 4-8, 10, 12, 16

Левка Сымыренка, 1-25, 27-29, 31-35, 38, 42, 44-45, 48, 50, 52, 54, 56

Леси Украинкы, 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3А, 4, 4А, 5, 7, 7А, 8-10, 10А, 11-16, 18, 20, 22, 24, 26

Лисний проу., 2, 2А, 4, 4А, 6, 8, 10, 12, 14

Лисова, 1, 1А, 1Б, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Максыма Рыльського, 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 2В, 3-4, 4А, 5-6, 6А, 7-9, 11-13, 13Б, 14-15, 15А, 16-23, 23А, 25-28, 30-33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55А, 57, 59, 63, 67, 73, 75, 77, 79

Пищаный проу., 1-4, 4А, 7-13

Чыгырынський проу., 1-14, 16

К возможным неудобствам должны подготовиться и жители населенного пункта Бовтышка - в этом населенном пункте электричество будут выключать с 9:00 до 17:00 на улице:

Кленова, 24, 31, 51

Мыру, 2, 4-9, 11, 14, 20, 22, 28

Центральна, 8, 10, 12

Жителям рекомендуют заранее учесть график отключения света в Кировоградской области на 12 декабря при планировании своих дел. Энергетики также отмечают, что при необходимости могут быть дополнительно введены аварийные или стабилизационные отключения.

Актуальный график отключений электроэнергии для Кировоградской области можно найти на официальном сайте ЧАО «Кировоградоблэнерго».

Как узнать об отключении:

На сайте «Кировоградоблэнерго»:

Перейдите по ссылке.

В разделе «Информация для клиентов» найдите «Графики ограничений, аварийных и почасовых отключений».

Вы также можете использовать функцию «Поиск отключений по адресу», чтобы найти график для конкретного населенного пункта и адреса.

