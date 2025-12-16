Жителям варто перевірити доступ до інтернету та підготувати платіжні засоби, щоб користування новою системою оплати проїзду у Дніпрі було максимально комфортним.

Нова система оплати проїзду у Дніпрі запроваджує електронні способи розрахунку за квитки через додаток "єДніпро", повідомляють у міськраді, передає Politeka.

Таку інформацію надають на офіційній сторінці ednipro в Інстаграмі.

Місцеві жителі тепер можуть оплачувати поїздки за допомогою QR-кодів, купувати проїзні абонементи та використовувати Apple Pay або Google Pay для безконтактних платежів.

Інновація покликана спростити придбання квитків і скоротити черги при вході в транспорт. Щоб система працювала без збоїв, користувачам радять переконатися, що додаток оновлений до останньої версії та пройти повторну авторизацію за номером телефону.

За словами розробників, основні проблеми виникають через відсутність оновлень або повторної авторизації. Після перевірки цих умов оплата проходить швидко і без затримок.

У "єДніпро" зазначають, що існує два способи проведення платежів. Перший — через QR-код на головній сторінці додатку: потрібно активувати «QR-scanner», відсканувати код у транспорті та обрати Apple Pay або Google Pay.

Другий спосіб — через сервіс «Транспорт». Там користувач може сканувати QR-код або обрати «Мій проїзний» для придбання абонемента.

Обидва методи гарантують безпеку персональних даних, швидкість операцій та можливість відстежувати історію поїздок. Сервіс сумісний з актуальними версіями iOS та Android на всіх сучасних пристроях.

Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з функціоналом додатку, перевірити доступ до інтернету та підготувати платіжні засоби, щоб користування новою системою оплати проїзду у Дніпрі було максимально комфортним.

