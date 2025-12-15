Вітчизняні виробники виявляються в умовах посиленої конкуренції через дефіцит якісної продукції в Харківській області та інших регіонах.

У Харківській області останнім часом фіксують дефіцит окремих продуктів, які традиційно користуються високим попитом серед місцевих мешканців, передає Politeka.net.



Про це повідомляють аналітики.

Експерти запевняють, що дефіциту картоплі цієї зими в Харкові та області не передбачається. Водночас її ціноутворення значною мірою залежатиме від ситуації в Європі. Зараз там спостерігається надлишок урожаю та різке здешевлення картоплі до рекордно низького рівня. Це може спричинити збільшення імпорту дешевшої продукції з ЄС на український ринок.

Про це повідомила виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі Ольга Самойліченко. За її словами, вартість європейської картоплі зараз на 3–5 гривень за кілограм нижча, ніж української. Через це вітчизняні виробники опиняються в умовах посиленої конкуренції та змушені адаптуватися до цінового тиску з боку імпортної продукції.

Аналітики також відзначають суттєве зростання цін на тепличні огірки. Головна причина — дефіцит продукції в регіоні, поєднаний із стабільним попитом. Основною причиною такого подорожчання є дефіцит продуктів у Харківській області на внутрішньому ринку області. Поєднання нестачі овочів та стабільного попиту з боку роздрібних торговельних мереж в українських регіонах створює умови для подальшого підвищення вартості.

Подібна тенденція спостерігається й на ринку тепличних помідорів. Вартість томатів зростає вже третій тиждень поспіль. Експерти пояснюють це тим, що господарства зараз постачають значно менші обсяги, ніж на початку сезону.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: щоб отримати допомогу, потрібно виконати одну умову.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: ПФУ надає виплати на харчування, кому доступні.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: українцям приготували нові виплати.