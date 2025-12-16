Підвищення тарифів на комунальні послуги у Кропивницькому безпосередньо вплине на щомісячні витрати родин.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Кропивницькому планують найближчим часом для мешканців міста, повідомляє Politeka.

Виконавчий комітет міської ради отримав звернення від двох підприємств, які обслуговують житлово-комунальну сферу.

ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» пропонує встановити оновлені середньозважені розцінки на послуги з управління побутовими відходами. Це стосується збирання, транспортування, відновлення та видалення змішаного сміття, а також великогабаритних та ремонтних відходів.

За розрахунками компанії, місцеві мешканці багатоповерхівок можуть сплачувати 93,35 гривні на одну особу, що на 38,87% більше за чинний тариф. Жителі приватного сектору отримають розрахункову суму 97,90 гривні, що відповідає підвищенню на 38,82%.

Ще одне підприємство — КП «Теплоенергетик» — звернулося із проханням переглянути розцінки на централізоване водопостачання та водовідведення для смт Нове. Компанія розрахувала вартість послуг на рівні 260,94 грн за 1 м³, із яких 119,93 грн припадає на водопостачання, а 141,01 гривня — на водовідведення. Це перевищує чинну суму на 34,07%.

Міська рада закликає жителів уважно ознайомитися з документами та подавати зауваження або пропозиції у встановлений термін. Експерти зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Кропивницькому безпосередньо вплине на щомісячні витрати родин, особливо у багатоповерхових будинках.

Очікується, що остаточне рішення щодо нових тарифів буде прийняте найближчими тижнями після розгляду всіх зауважень громадян та пропозицій підприємств.

