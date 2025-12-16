Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Дніпропетровській області дає можливість багатьом родинам легше пройти зимовий період.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Дніпропетровській області надається задля підсилення соціального захисту найбільш уразливих груп населення, повідомляє Politeka.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Дніпропетровській області ініційована Кабміном. Уряд передбачив понад 4,3 млрд гривень для більше, ніж 660 тисяч родин, щоб вони могли впевненіше пройти період холодів.

Сама виплата залишається одноразовою, але її планують зробити щорічною. Передбачена сума становить 6500 грн на одну родину, що дозволяє покрити основні потреби в холодний період.

Є чіткий список осіб, які можуть розраховувати на грошову допомогу в Дніпропетровській області. Серед них: діти із малозабезпечених сімей, діти зі статусом ВПО, а також ті, хто перебуває під опікою чи у прийомних сім’ях.

Підтримка поширюється також на дітей з інвалідністю та сиріт з дитячих будинків сімейного типу. Програма також охоплює переселенців з інвалідністю І групи, а також одиноких пенсіонерів, які потребують догляду і отримують відповідну надбавку.

Механізм нарахування виплати залишається простим, щоб не створювати додаткового навантаження на отримувачів. Гроші надходять автоматично на соціальний рахунок або на Дія.Картку.

Кошти можна використати лише у тих закладах, де приймають банківські картки, зокрема в магазинах, аптеках, на заправках, у комунальних службах та інших сервіcах на території України.

Уряд не встановлює жорстких обмежень на категорії товарів, тому родина зможе придбати теплі речі, продукти, медикаменти чи сплатити рахунки за комунальні послуги.

Водночас потрібно врахувати термін дії коштів, який становить 180 днів з моменту надходження на рахунок. Якщо гроші не використати вчасно, вони автоматично повернуться державі.

