Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области стала особенно актуальной темой с началом зимы.

Продолжение программы «Теплая зима» предусматривает предоставление денежной помощи для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области, сообщает Politeka.

По решению правительства, денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области предусматривает единовременную выплату в размере 6 500 гривен на одно домохозяйство.

Именно такая сумма должна помочь людям пережить отопительный сезон, который становится для многих семей серьезным финансовым вызовом.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области охватит около 660 тысяч семей по всей стране.

Программа "Теплая зима" хорошо знакома украинцам еще с прошлого года. Тогда она была направлена, прежде всего, на поддержку семей с детьми и имела четкое целевое назначение. В этом году подход сохраняется.

Государство снова делает акцент на нескольких ключевых группах населения. Значительная часть средств будет направлена ​​на поддержку детей из малообеспеченных семей, детей из семей внутренне перемещенных лиц, а также тех, над кем установлена ​​опека или попечительство.

Отдельное внимание уделяется детям сиротам и малышам с инвалидностью, воспитывающимся в приемных семьях и детских домах семейного типа.

Также выплата предусмотрена и для уязвимых взрослых. Речь идет о внутренне перемещенных лицах с инвалидностью первой группы и одиноких пожилых людях, получающих надбавку по уходу.

Если человек уже состоит на учете как получатель соцпомощи и относится к определенным категориям, никаких дополнительных заявлений подавать не придется.

Средства автоматически начислят главе домохозяйства непосредственно от Министерства социальной политики на специальный социальный счет или виртуальную «Действие.Карту».

