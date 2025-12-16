Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области коснулось услуг по вывозу мусора в городе Шостка, сообщает Politeka.

В Шостке официально просмотрели тарифы на вывоз твердых бытовых отходов. Это решение касается услуг, предоставляемых ООО «Эко-Шостка» и ЧП «Броус».

На заседании исполнительного комитета горсовета рассмотрели 32 вопроса, среди которых – вопрос повышения расценок на вывоз ТБО. Заявки компаний обосновывали необходимостью покрыть рост расходов на захоронение мусора, оплату труда персонала и горюче-смазочные материалы, сообщила начальница управления экономики Дарья Гребенюк.

Предварительно тариф предлагали установить на уровне 231,3 грн. за кубический метр, что на 28% больше предыдущей ставки в 25 грн. за кубометр. После обсуждения и рекомендаций мэра окончательно решили повысить стоимость до 30 грн за м³.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области позволит предприятиям удерживать необходимый уровень обслуживания, обновлять технику и стабильную работу персонала.

Замечания и предложения от жильцов о новых расценках будут приниматься в течение определенного законодательством срока, после чего решение вступит в силу.

К слову, подорожание в Сумской области коснулось не только сферы компуслуг. Цены стали расти и на продукты. Данные за ноябрь 2025 года показывают, что стоимость основных товаров в супермаркетах региона выросла практически во всех категориях, от бакалеи до молочных изделий и овощей. Среди круп больше подорожала гречка.

