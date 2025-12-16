Местные жители должны учесть график отключения газа с 17 по 23 декабря в Житомирской области, чтобы минимизировать неудобства в быту.

График отключения газа с 17 по 23 декабря в Житомирской области был введен в связи с плановыми регламентными работами, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 17 по 23 декабря в Житомирской области предусматривает временные ограничения в разных населенных пунктах.

В частности, 17:12 работы коснутся Житомира, где не будет голубого топлива на улицах Шевченко, 84, 90, 92, 94 и Покровской, 127 А и 135.

В тот же день, 17.12, неудобства тронут и город Андрушевка. Улицы: Шевченко, Садовая и Школьная. В то же время в селе Лугины без снабжения останутся дома на улицах Независимости 58, 62, 66, 68, 68 А, Базарной 3, Липницком переулке, Лесной, Сосновый Бор, Варшавской, Трипольской, Зеленой, Огиенко, Стуса и Пчилки.

Не обойдет временное прекращение газоснабжения и села Новые Белокоровичи и Топоры. Здесь работы будут проводиться также 17.12. В первом населенном пункте подачу голубого топлива перекроют по адресам: Довженко, Зеленая, Зеленый переулок. А в Топорах ограничение касается всех домов.

Кроме этого, 23.12 временное ограничение газоснабжения коснется деревень Дениши и Левков, где не будет голубого топлива на нескольких улицах. Для Денышей – Независимости 5, 5 Б, 7, 9, Советов 28, а для Левкова – Шахтерская, Школьная, Молодежная.

Специалисты просят не оставлять включенные газовые приборы во время работ и соблюдать все правила безопасности. Также они советуют учесть график отключения газа с 17 по 23 декабря в Житомирской области при планировании своего быта.

