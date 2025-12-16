Жителям следует соблюдать советы, чтобы избежать неудобств во время действия графика отключения света в Одесской области на 17 декабря.

График отключения света в Одесской области на 17 декабря объявили в Окнянской поселковой общине и Куяльницкой сельской объединенной территориальной общине, сообщает Politeka.

Плановые работы будет проводить АО «ДТЭК Одесские электросети» для повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварийных ситуаций.

В рамках профилактических работ электроэнергию будет отключено в ряде населенных пунктов общины.

17 декабря с 08:00 до 19:00 света не будет в селе Малаевцы на улицах Базарная, Вишневая, Цветочная, Лесная, Мира, Набережная и Солнечная. Также в это время отключение будет касаться села Волярка, а в Куяльницкой объединенной территориальной общине – населенных пунктов Нестоита, Соболевка и Мардаревка.

С 15:00 до 21:00 работы охватят села Малый Фонтан, Большой Фонтaн, Любомирка, Дибровка, Гидерим (улицы Независимая, Майская, Виноградная), Гонората, Николаевка Первая (ул. Заводская), Глубок (ул. Центральная) и Борщи.

Местным жителям советуют заранее подготовить резервные источники света, зарядить телефоны и спланировать бытовые дела с учетом отключений. Рекомендуется выключить электроприборы во избежание перегрузок после возобновления подачи энергии. Также стоит иметь под рукой фонарики, свечи и батарейки, особенно в домохозяйствах с детьми или стариками.

Также рекомендуется предварительно подготовить запас воды и продуктов, не требующих охлаждения во избежание неудобств при отключении. В случае необходимости использования медицинских приборов, зависящих от электричества, следует заранее продумать альтернативные источники питания или резервное оборудование.

