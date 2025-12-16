График отключения света в Кировоградской области на 17 декабря сформирован с учетом технических нужд и действующего законодательства.

График отключения света в Кировоградской области на 17 декабря обнародовали энергетики в связи с плановыми работами и мерами по потребителям-должникам в нескольких общинах региона, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Кировоградоблэнерго .

По данным облэнерго, ограничения электроснабжения продлятся с 09:00 до 17:00 и охватят населенные пункты, обслуживающие Бобринецкие, Онуфриевские и Александровские электросети.

В городе Бобринка отключения возможны на улицах Торговой, Центральной и Школьной. Света временно не будет в домах с разными диапазонами номеров, в частности, в центральной части населенного пункта.

В селе Волшебное работы затронут значительное количество домохозяйств. Ограничения запланированы на улицах Мира, Новой, Молодежной, Пиньковского и Школьной, где список адресов включает десятки жилых зданий.

В Васильевке без электроэнергии могут остаться потребители на улицах Братьев Лысенко и Центральной. В этом населенном пункте отключения связаны с мерами по должникам.

В Александровке электроснабжение приостановят по индивидуальным заявлениям. Ограничения возможны в переулках Единства, Победы и Южном, а также на улице Свободы, где список охватывает как частные дома, так и многоквартирную застройку.

Энергетики отмечают, что график отключения света в Кировоградской области на 17 декабря сформирован с учетом технических нужд и действующего законодательства. Жителям советуют заранее подготовиться к перерывам, зарядить необходимые устройства и следить за обновлениями местных РЭС.

