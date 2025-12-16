В общественном транспорте Дрогобыча начала действовать новая система оплаты за проезд во Львовской области, сообщает Politeka.
Такую информацию предоставляет городской совет.
Она предусматривает безналичную оплату билетов через QR-коды и специальное приложение EasyPay.
С 10 октября пассажиры могут быстро оплачивать поездки, не используя наличные деньги. Система позволяет рассчитываться банковским носителем или списывать поездку с «Карты Дрогобычанина», предварительно добавленной в приложение.
Самый выгодный вариант – использование «Карты Дрогобычанина», за которой стоимость поездки остается 15 грн. При расчете банковским носителем билет стоит 18 грн, а наличными - 20 грн. Приобрести его можно в сети маркеров «Семь-23». С начала октября жители города уже приобрели 427 карт, и эта цифра ежедневно растет.
Чтобы оплатить поездку через QR-код, в телефоне должен быть установлен EasyPay и выбран город «Дрогобыч» в настройках аккаунта.
При расчете банковской картой пользователю требуется:
- Откройте камеру или сканер в приложении.
- Отсканируйте QR-код в салоне автобуса.
- Выбрать количество проездных.
- Нажать «К оплате».
После этого билет автоматически валидируется.
При использовании «Дрогобычанина» процедура похожа:
- Откройте камеру в приложении.
- Сканирование QR-кода в транспорте.
- Выбрать носитель для списания поездки.
- Подтвердить транзакцию.
- Показать приобретенный билет водителю.
По словам представителей городского совета, новая система оплаты за проезд во Львовской области позволяет ускорить обслуживание, снизить контакты с наличными и повысить удобство для пассажиров.
