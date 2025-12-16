Новая система оплаты за проезд во Львовской области позволяет ускорить обслуживание.

В общественном транспорте Дрогобыча начала действовать новая система оплаты за проезд во Львовской области, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет городской совет.

Она предусматривает безналичную оплату билетов через QR-коды и специальное приложение EasyPay.

С 10 октября пассажиры могут быстро оплачивать поездки, не используя наличные деньги. Система позволяет рассчитываться банковским носителем или списывать поездку с «Карты Дрогобычанина», предварительно добавленной в приложение.

Самый выгодный вариант – использование «Карты Дрогобычанина», за которой стоимость поездки остается 15 грн. При расчете банковским носителем билет стоит 18 грн, а наличными - 20 грн. Приобрести его можно в сети маркеров «Семь-23». С начала октября жители города уже приобрели 427 карт, и эта цифра ежедневно растет.

Чтобы оплатить поездку через QR-код, в телефоне должен быть установлен EasyPay и выбран город «Дрогобыч» в настройках аккаунта.

При расчете банковской картой пользователю требуется:

Откройте камеру или сканер в приложении. Отсканируйте QR-код в салоне автобуса. Выбрать количество проездных. Нажать «К оплате».

После этого билет автоматически валидируется.

При использовании «Дрогобычанина» процедура похожа:

Откройте камеру в приложении. Сканирование QR-кода в транспорте. Выбрать носитель для списания поездки. Подтвердить транзакцию. Показать приобретенный билет водителю.

По словам представителей городского совета, новая система оплаты за проезд во Львовской области позволяет ускорить обслуживание, снизить контакты с наличными и повысить удобство для пассажиров.

