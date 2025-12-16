В общественном транспорте Дрогобыча начала действовать новая система оплаты за проезд во Львовской области, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет городской совет.

Она предусматривает безналичную оплату билетов через QR-коды и специальное приложение EasyPay.

С 10 октября пассажиры могут быстро оплачивать поездки, не используя наличные деньги. Система позволяет рассчитываться банковским носителем или списывать поездку с «Карты Дрогобычанина», предварительно добавленной в приложение.

Самый выгодный вариант – использование «Карты Дрогобычанина», за которой стоимость поездки остается 15 грн. При расчете банковским носителем билет стоит 18 грн, а наличными - 20 грн. Приобрести его можно в сети маркеров «Семь-23». С начала октября жители города уже приобрели 427 карт, и эта цифра ежедневно растет.

Чтобы оплатить поездку через QR-код, в телефоне должен быть установлен EasyPay и выбран город «Дрогобыч» в настройках аккаунта.

При расчете банковской картой пользователю требуется:

  1. Откройте камеру или сканер в приложении.
  2. Отсканируйте QR-код в салоне автобуса.
  3. Выбрать количество проездных.
  4. Нажать «К оплате».
    После этого билет автоматически валидируется.

При использовании «Дрогобычанина» процедура похожа:

  1. Откройте камеру в приложении.
  2. Сканирование QR-кода в транспорте.
  3. Выбрать носитель для списания поездки.
  4. Подтвердить транзакцию.
  5. Показать приобретенный билет водителю.

По словам представителей городского совета, новая система оплаты за проезд во Львовской области позволяет ускорить обслуживание, снизить контакты с наличными и повысить удобство для пассажиров.

