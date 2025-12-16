В Запорожье за ​​последний месяц зафиксировано подорожание продуктов, сообщает Politeka.

Об этом стало известно из информации сайта Минфин .

Наибольший рост затронул крупы, молочные изделия и некоторые овощи, что непосредственно влияет на семейный бюджет.

Манка «Хуторок» весом 800 граммов в среднем стоит 39,66 грн, что на 1,98 грн больше по сравнению с ноябрем. Расценки по магазинам отличаются: Megamarket продает продукт по 40 грн., Metro – 40,49, Novus – 38,49. Аналитики отмечают, что повышение стоимости связано с сезонными колебаниями и ростом цен на зерно.

Молочные продукты тоже подорожали. Сметана «Президент» 15% объемом 350 граммов в среднем стоит 55,79 гривен, что на 3,53 выше, чем в прошлом месяце. Разброс цен по сетям: Metro – 56,68, Novus – 55,99, Auchan – 54,70. Постепенный рост обусловлен повышением затрат на производство и логистику.

Среди овощей больше возросла стоимость помидоров сливка. Средняя стоимость достигла 156,90 грн за килограмм, в то время как в ноябре составила 133,91. Разница в торговых сетях значительна: Auchan предлагает товар за 135,40, Megamarket – 186,30, Novus – 149 гривен. Эксперты объясняют, что на расценки повлияли сезонные дефициты и сложности с поставками.

Свекла прибавила в цене всего 0,30 гривен – средняя стоимость составляет 10,33 за килограмм. В магазинах вариации следующие: Megamarket – 16,20, Auchan – 7,90, Metro – 6,90. Незначительное повышение объясняют колебанием спроса и нестабильностью поставок в регионе.

Подорожание продуктов в Запорожье комплексное явление. Основные факторы: сезонные смены урожая, логистические затраты, инфляционное давление и колебания цен на энергоносители. Для потребителей важно планировать закупки, сравнивать предложения разных сетей и отдавать предпочтение локальным производителям.

