Работа для пенсионеров в Запорожье становится доступнее, ведь местные компании активно предлагают вакансии для людей преклонных лет, сообщает Politeka.

Сразу несколько предприятий, в частности Пан Маркет , От и К и Sigma Запорожья , ищут сотрудников без строгих возрастных требований. Основное — желание работать, аккуратность и ответственное отношение к обязанностям.

В Шевченковском районе открыт набор продавца-кассира в магазине "Пан Маркет". Ставка - 750 грн в день. Работа предусматривает кассовые операции, консультации покупателей, выкладку товаров и участие в инвентаризации. Предпочтение отдается кандидатам с коммуникабельностью и ориентацией на командную работу.

Предприятие От и К нуждается в печнике для технического обследования вентиляционных и дымовых каналов. Обязанности включают в себя проверку газового оборудования, чистку систем, а также оформление необходимой документации. Опыт приветствуется, но главное – знание принципов функционирования инженерных сетей.

Компания Sigma Запорожья приглашает подсобного рабочего для выполнения хозяйственных задач на двух объектах. Это уборка территории, покос травы, покраска, вспомогательные слесарные действия. Работникам предоставляется полный инвентарь и бесплатный транспорт к месту выполнения задач.

Стоит отметить, что работа для пенсионеров в Запорожье — реальная возможность оставаться активным, социально привлеченным и финансово независимым. Город все чаще демонстрирует примеры лояльного отношения к опытным специалистам.

