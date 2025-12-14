График отключения газа на неделю с 15 по 21 декабря в Киевской области доставит некоторые неудобства для жителей региона.

График отключения газа на неделю с 15 по 21 декабря в Киевской области будет введен в связи с плановыми ремонтными работами, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа на неделю с 15 по 21 декабря в Киевской области позволит подготовиться к временным неудобствам.

Прежде всего, планируется прекращение газоснабжения в городе Тараща 15:12 с 09:00 до 17:00 для жильцов многоквартирного дома по адресу ул. Шевченко, 31/18.

На следующий день, 16.12, с 09:00 до 17:00 будут действовать ограничения для жителей Борисполя по адресам ул. Франко, 9, 9Б, 31А и 31Б. Также 16:12 в селе Михайловка временно не будет подачи голубого топлива на ул. Центральная и ул. Набережная, причем работы продлятся до 19.12.

В 17.12 с 09:00 до 17:00 работы будут проводиться в городе Тараща по адресу ул. Революции Достоинства, 16. Все потребители, относящиеся к ограничениям, должны перекрыть газовые краны на опусках перед приборами и счетчиками до начала работ.

Сотрудники местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины" обеспечат возобновление газоснабжения сразу после завершения ремонтных мероприятий.

Местным жителям советуют учитывать предоставленный график отключения газа на неделю с 15 по 21 декабря в Киевской области при планировании своего быта. Фахфовцы подчеркнут, что это поможет минимизировать неудобства и не остаться без еды.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Киевской области: украинцы могут получить специальные надбавки.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области: начался прием заявок, что следует знать о выплатах.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Киевской области: на что можно рассчитывать в сентябре.