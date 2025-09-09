Начинается прием заявок на получение денежной помощи в Кировоградской области для пенсионеров и других категорий украинцев Норвежского совета по делам беженцев.

Денежную помощь для пенсионеров в Кировоградской области можно получить благодаря новой программе Норвежского совета по делам беженцев (NRC), сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на странице NRC в Фейсбуке.

Во вторник, 9 сентября 2025 года, в 12.00 начинается прием заявок на получение денежной помощи в Кировоградской области для пенсионеров и других категорий украинцев от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Эта международная гуманитарная организация традиционно оказывает поддержку тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах в связи с войной, в частности, людям, которые вынуждены жить вблизи зоны боевых действий или были вынуждены покинуть свои дома.

Прием заявок стартует 9 сентября в 12:00 и продлится до 18 сентября, 17:00 по киевскому времени. Важно подчеркнуть, что все анкеты, представленные в этот период, будут оцениваться на равных условиях, независимо от того, была ли она подана в первые часы открытия регистрации или в ее заключительные дни. Однако представители NRC советуют заявителям не откладывать процесс на последний момент, поскольку это может создать чрезмерную нагрузку на электронную систему, что в свою очередь повлияет на стабильность ее работы.

После завершения периода приема заявок, то есть после 18 сентября в 17:00, каждый участник получит подтверждение о регистрации. В то же время, организация больше не будет посылать специальных кодов для проверки статуса заявки.

Начиная с 20 сентября заявители смогут самостоятельно проверить состояние своей анкеты, используя идентификационный код и номер телефона, указанные при регистрации. Во избежание технических сбоев организация советует пользоваться новейшими версиями браузеров. Если речь идет о смартфонах, рекомендуется загрузить обновленный Google Chrome для устройств Android или iOS. Пользователям Safari необходимо позаботиться об обновлении системного обеспечения до текущей версии.

Организация также обращает внимание, что в случае, если одно домохозяйство представит несколько анкет, к рассмотрению будет взята только последняя версия. По окончании приема заявок NRC будет отправлять только одно сообщение-подтверждение независимо от количества попыток, предпринятых одной семьей.

Поданные заявки могут избирательно проходить проверку со стороны организации для верификации данных. Поэтому очень важно внимательно и без ошибок заполнять все поля формы, а также предоставлять качественные фотографии необходимых документов или скриншоты из государственного приложения «Действие». Снимки должны быть цветными, сделанными в горизонтальном формате и с высокой четкостью, чтобы информация была полностью разборчива.

NRC подчеркивает, что из-за ограниченных финансовых ресурсов, в первую очередь, помощь будет оказываться именно тем, кто находится в наибольшей опасности или в критически сложных условиях жизни.

В то же время, гуманитарная организация предупреждает украинцев о рисках мошенничества. Она никогда не запрашивает данные банковских карт, PIN-кода или CVV-кода. Денежная помощь в Кировоградской области для пенсионеров и других категорий украинцев предоставляется исключительно бесплатно, и любые требования оплатить средства за ее получение являются признаком обмана.

