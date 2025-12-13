Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області поєднує матеріальну підтримку, ремонтні роботи та соціальний супровід.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області спрямована на підтримку громадян, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, повідомляє Politeka.

Ініціатором програми виступає благодійний фонд «Карітас», що реалізує проєкт, пов’язаний із відновленням житла та наданням соціальної опіки літнім людям. Основна мета ініціативи полягає у ремонті помешкань, пошкоджених через бойові дії, зокрема в оновленні дахів, вікон, дверей, стін та покриттів, щоб забезпечити придатні умови для проживання.

Участь у програмі можуть брати мешканці Харкова й Ізюму, чиї будівлі залишилися придатними для життя. Подавати заяви дозволяється лише тим, хто відповідає вимогам відбору. Серед категорій учасників — особи з інвалідністю, люди похилого віку, одинокі матері або батьки, багатодітні родини, вагітні жінки та громадяни, які мають серйозні хронічні захворювання.

Окремо передбачено напрям соціального догляду, що охоплює допомогу тим, хто потребує постійної уваги. Підтримку отримують самотні пенсіонери, важкохворі люди та внутрішньо переміщені особи. Соціальні працівники здійснюють консультації, надають щоденну опіку, допомагають налагодити побут і створюють безпечне середовище для проживання, сприяючи стабільності та психологічному спокою.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області поєднує матеріальну підтримку, ремонтні роботи та соціальний супровід. Програма дозволяє людям старшого віку, які постраждали від війни, відновити комфорт, отримати необхідну турботу й повернути відчуття впевненості в межах ініціативи Emergency Appeal, спрямованої на підвищення добробуту найуразливіших мешканців регіону.

