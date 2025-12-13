Робота для пенсіонерів у Одеській області охоплює різні сфери та дозволяє поєднувати фінансову стабільність із можливістю освоювати нові навички.

Робота для пенсіонерів у Одеській області стає доступною завдяки відкриттю вакансій у торгівлі, обслуговуванні та транспортному секторі, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії надає портал work.ua.

Місцеві компанії пропонують гнучкий графік, стабільну оплату та навчання прямо на робочому місці.

Мережа магазинів «Сусіди» шукає адміністратора. Працівник відповідає за прийом і обробку товару, ведення первинної документації, навчання персоналу та участь в інвентаризації. Графік — пн-пт з 9:00 до 19:00, зарплата 23 000–26 000 грн. Роботодавець гарантує дружній колектив і своєчасну виплату.

Парфумерний магазин Mirumika запрошує продавців-консультантів. Основні обов’язки — активні продажі, спілкування з клієнтами та контроль власного доходу. Стажування триває лише три дні по 2–3 години. Зарплата стартує від 25 000 грн із можливістю отримати відсоток від продажів.

Boltua шукає водіїв таксі на авто компанії. Пропонується заробіток 35 000–50 000 грн, 65 % з поїздок, фіксовані знижки на пальне та можливість викупу авто за один гривню через 1,5 року. Потрібно мати посвідчення водія категорії B, досвід від одного року та смартфон для роботи з додатками.

Таким чином, робота для пенсіонерів у Одеській області охоплює різні сфери та дозволяє поєднувати фінансову стабільність із можливістю освоювати нові навички. Зацікавлені можуть обрати посаду, що відповідає їхнім умінням та графіку, і почати працювати вже найближчим часом.

Нові вакансії дозволяють пенсіонерам залишатися активними, отримувати додатковий дохід та підтримувати соціальні контакти.

