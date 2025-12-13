Работа для пенсионеров в Одесской области включает различные сферы и позволяет сочетать финансовую стабильность с возможностью осваивать новые навыки.

Работа для пенсионеров в Одесской области становится доступна благодаря открытию вакансий в торговле, обслуживании и транспортном секторе, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных вакансиях предоставляет портал work.ua.

Местные компании предлагают гибкий график, стабильную оплату и обучение прямо на рабочем месте.

Сеть магазинов «Соседи» ищет администратора. Работник отвечает за прием и обработку товара, ведение первичной документации, обучение персонала и участие в инвентаризации. График - пн-пт с 9:00 до 19:00, зарплата 23 000-26 000 грн. Работодатель гарантирует дружественный коллектив и своевременную выплату.

Парфюмерный магазин Mirumika приглашает продавцов-консультантов. Основные обязанности – активные продажи, общение с клиентами и контроль собственного дохода. Стажировка длится всего три дня по 2–3 часа. Зарплата стартует от 25 000 грн. с возможностью получить процент от продаж.

Boltua ищет водителей такси на авто компании. Предлагается заработок 35 000–50 000 грн, 65 % поездок, фиксированные скидки на горючее и возможность выкупа авто за одну гривну через 1,5 года. Нужно иметь водительские удостоверения категории B, опыт от одного года и смартфон для работы с приложениями.

Таким образом, работа для пенсионеров в Одесской области охватывает разные сферы и позволяет сочетать финансовую стабильность с возможностью осваивать новые навыки. Заинтересованные могут выбрать должность, соответствующую их умениям и графику, и начать работать в ближайшее время.

Новые вакансии позволяют пенсионерам оставаться активными, получать дополнительный доход и поддерживать социальные контакты.

