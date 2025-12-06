Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области направлена ​​на укрепление социальной защиты и создание стабильных условий старшего поколения.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области продолжает предоставляться в рамках программы RISE, реализуемой благотворительным фондом «Каритас-Спес Одесса» при поддержке международных партнеров, сообщает Politeka.

Инициатива охватывает людей, пострадавших от боевых действий, потерявших жилье, а также жителей районов повышенного риска. Программа включена внутри перемещенных лиц из регионов активных конфликтов и жителей прифронтовых территорий в радиусе тридцати километров от линии фронта.

Поддержка включает в себя продуктовые наборы, базовые медикаменты, гигиенические комплекты и временное жилье. Это позволяет оперативно покрывать первоочередные потребности пожилых людей.

Выплаты, в которые входит гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области, предоставляются после регистрации в указанных пунктах. В Одессе оформление проводят по адресу Малая Арнаутская, 88. Каждый член домохозяйства может получить единовременную поддержку в размере 3 600 гривен, а максимальная сумма для семьи из четырех человек – 14 400 в течение трех месяцев.

Для участия в программе заявитель не должен получать аналогичную помощь от других организаций за последние три месяца и не быть участником предыдущих инициатив фонда. Необходимо предоставить паспорт, идентификационный код, документы, подтверждающие статус пенсионера или ВПЛ, а также справку о доходах, если таковая имеется.

Отдельно действует инициатива «Теплая зима», покрывающая расходы на зимнюю одежду, обувь и часть коммунальных платежей. Программа дополняет основную поддержку и помогает пожилым людям подготовиться к холодному периоду, особенно тем, кто проживает сам или имеет ограниченные финансы.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области направлена ​​на укрепление социальной защиты и создание стабильных условий старшего поколения. Жителям советуют заранее готовить документы и следить за графиком выдачи, чтобы получить помощь вовремя.

