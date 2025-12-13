Дефицит продуктов в Одесской области повлиял на рынок, что сказалось непосредственно на местных жителях, вынужденных отдавать больше денег за привычные товары.

В Одесской области наблюдается дефицит некоторых продуктов, сообщает Politeka.

Резкое повышение цен на свинину произошло из-за ограниченного предложения и сокращения поголовья животных. Дефицит продуктов в Одесской области становится все более ощутимым, а эксперты предупреждают о вероятном дальнейшем росте цен на мясную продукцию в ближайшее время.

По словам аналитиков, дефицит продуктов в Одесской области возник из-за уменьшения численности свиней до 4,5 миллиона голов в частных хозяйствах, что повлекло за собой ограниченное предложение на рынке и стало причиной стремительного повышения закупочных ценников.

С начала 2025 года стоимость свинины выросла на 34%, а в годовом измерении рост составил 60%. На сентябрь ценник на живой вес свиней беконных пород колебался от 98 до 100 гривен за килограмм в зависимости от региона.

Эти факторы стимулировали импорт мяса. Только в августе 2025 года Украина ввезла 4,6 тысячи тонн свинины, что на 48% больше, чем в июле. В целом за восемь месяцев года импорт достиг 14,9 тысячи тонн, что в 7,8 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Динамика поголовья свиней свидетельствует о постепенном восстановлении сектора. К началу сентября 2025 года в Украине насчитывалось 4,8 миллиона свиней, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 7% больше, чем в январе.

Несмотря на рост на 330 тысяч голов с начала года предложение на рынке остается ограниченным, поскольку около 65% общего поголовья удерживают промышленные предприятия.

Эксперты отмечают, что сокращение импорта станет возможным только после стабильного увеличения собственного поголовья.

Источник

Последние новости Украины:

Новый график движения транспорта в Одессе: что изменилось для пассажиров

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: кого зацепили рекордно большие цены

Дефицит продуктов в Одесской области: украинцам указали на проблемы, фермеры вынуждены считать убытки