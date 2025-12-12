Дефицит продуктов в Харьковской области продолжает оказывать влияние на цены и доступность фруктов для местных потребителей.

Дефицит продуктов в Харьковской области испытывает яблоки, один из самых популярных фруктов среди украинцев, сообщает Politeka.

Эксперт Тарас Баштанник отмечает, что в течение сезона их стоимость росла ежемесячно на 5–7%, достигая в начале лета 60–80 гривен за килограмм. Повышение цен объясняется истощением запасов, дефицитом продуктов в Харьковской области, ухудшением качества плодов и ограниченным количеством современных хранилищ. Поэтому Украина была вынуждена импортировать яблоки, что нетипично для страны-экспортера.

В августе цены немного снизились, а осенью остаются на уровне 30–50 гривен за килограмм. Специалисты прогнозируют постепенное повышение на 3-5% ежемесячно.

Несмотря на дефицит, Украина продолжает экспортировать яблоки, хотя в отдельные периоды импорт также увеличивается. Формирование внутренних цен во многом зависит от ставок на экспорт и цены на яблочный концентрат. В случае снижения внутренней стоимости производители предпочитают экспорт или переработку, чтобы не продавать ниже себестоимости.

Разница в цене массовых сортов составляет 5-10%, ключевыми факторами остаются качество, калибр, окрас и вкусовые характеристики. Потребители предпочитают обычные сорта, тогда как фермеры, выбирая новые разновидности, учитывают региональные условия и возможные риски. Колебания температур летом и осенью оказывают влияние на окраску плодов.

Последние два года отметились низкими урожаями, что повлекло за собой потери и дефицит около 30–40% в текущем сезоне и примерно 50% в прошлом.

