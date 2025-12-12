В Харьковской области ВПЛ могут воспользоваться государственной программой, которая предоставляет временное бесплатное жилье.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области предоставляется тем, кто вынужден был покинуть свои дома из-за боевых действий, сообщает Politeka.

Данная программа призвана обеспечить ВПЛ и членов их семей временным бесплатным жильем в Харьковской области и обеспечить безопасные условия на период адаптации и поиска постоянного дома.

Государство предоставляет квартиры через специальные фонды, которые формируют местные советы и уполномоченные органы. Крыша над головой предоставляется по месту фактического проживания переселенца на срок до одного года, с возможностью продления, если семья или человек не могут найти другую жилую площадь.

Минимальная площадь для проживания составляет не менее 6 квадратных метров на человека. Решение о предоставлении бесплатного жилья для ВПЛ в Харьковской области принимается по результатам балльной системы оценки потребности.

Это позволяет объективно определить тех, кто имеет первостепенное право на получение поддержки.

Приоритетное право на крышу над головой имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные, утратившие трудоспособность люди, а также пенсионеры с разрушенными или непригодными для проживания домами из-за войны.

Для получения дома, переселенцы должны стать на учет лиц, нуждающихся в временном проживании. Для этого нужно обратиться в центр предоставления административных услуг, исполнительный орган сельского или городского совета или районной государственной администрации.

После подачи документов на каждого человека или семью заводится учетное дело и присваивается индивидуальный номер для дальнейшей идентификации.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.