У Харківській області ВПО можуть скористатися державною програмою, яка надає тимчасове безкоштовне житло.

Безкоштовне житло для ВПО у Харківській області надається тим, хто змушений був залишити свої домівки через бойові дії, повідомляє Politeka.

Дана програма покликана забезпечити ВПО та членів їхніх родин тимчасовим безкоштовним житлом у Харківській області і гарантувати безпечні умови на період адаптації та пошуку постійного дому.

Держава надає помешкання через спеціальні фонди, які формують місцеві ради та уповноважені органи. Дах над головою надають за місцем фактичного проживання переселенця на строк до одного року, з можливістю продовження, якщо сім’я або людина не можуть знайти іншу житлову площу.

Мінімальна площа для проживання становить щонайменше 6 квадратних метрів на одну особу. Рішення про надання безкоштовного житла для ВПО у Харківській області ухвалюється за результатами бальної системи оцінки потреби.

Це дає змогу об’єктивно визначити тих, хто має першочергове право на отримання підтримки.

Пріоритетне право на дах над головою мають багатодітні сім’ї, сім’ї з дітьми, вагітні, люди, які втратили працездатність, а також пенсіонери зі зруйнованими чи непридатними для проживання будинками через війну.

Для отримання оселі, переселенці повинні стати на облік осіб, які потребують тимчасового проживання. Для цього потрібно звернутися до центру надання адміністративних послуг, виконавчого органу сільської чи міської ради або районної державної адміністрації.

Після подання документів на кожну особу чи сім’ю заводиться облікова справа та присвоюється індивідуальний номер для подальшої ідентифікації.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.