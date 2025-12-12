Робота для пенсіонерів у Луцьку пропонує варіанти зайнятості у різних сферах

Робота для пенсіонерів у Луцьку стає більш доступною завдяки новим вакансіям у торгівлі, обслуговуванні та сфері послуг, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії надає портал work.ua.

Місцеві роботодавці пропонують офіційне працевлаштування, гнучкий графік і можливість отримати додатковий дохід.

Компанія «Венбест» шукає охоронника на виробництво. Обов’язки включають контроль дотримання пропускного режиму, обхід території та запобігання порушенням. Заробітна плата становить 8 500–12 000 грн за добу, графік — 1×2 з 8:00 до 8:00. Роботодавець гарантує безпечне робоче середовище та можливість брати додаткові зміни для збільшення доходу.

Продуктовий магазин Губій А.В. пропонує вакансію продавця. Співробітник обслуговує клієнтів, приймає товари та дотримується санітарних норм. Графік роботи — позмінно, три дні через три, з 8:30 до 20:00. Зарплата — 18 000 грн. Підприємство цінує відповідальність, комунікабельність та бажання навчатися.

Майстер з ремонту кавоварок у Луцьку шукає спеціаліста на повну зайнятість. Вузький профіль роботи — техніка брендів Saeco, Delonghi, Philips. Оплата становить 65% від чеку виконаної роботи. Роботодавець готовий навчати кандидатів без досвіду, які мають базові знання техніки. Графік — з 10:00 до 18:00, обсяг робіт великий, що дозволяє забезпечити стабільний дохід.

Таким чином, Робота для пенсіонерів у Луцьку пропонує варіанти зайнятості у різних сферах: від охорони та торгівлі до технічного обслуговування. Кожен може обрати позицію відповідно до навичок і графіку, отримуючи офіційне працевлаштування та гідну оплату.

