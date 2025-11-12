Мешканці міста відзначають зручність нової системи оплати за проїзд в Житомирі.

Нова система оплати за проїзд у Житомирі запрацювала з 10 листопада 2025 року, повідомляє Politeka.

Усі приватні перевізники, що обслуговують міські автобусні маршрути, відмовилися від банківських терміналів, а оплата за проїзд тепер здійснюється виключно через автоматизовану "CityCard". Готівковий розрахунок скасували.

Заступник міського голови Олександр Шевчук пояснив, що нова платіжна система робить процес зручнішим, прозорішим і безпечнішим для пасажирів та перевізників.

За його словами, обладнання у транспорті належить одній компанії, яка приймає всі види карток, включно з Apple Pay. Крім того, є можливість скористатися мобільним додатком або QR-кодом, а також створити віртуальну безкоштовну карту.

Керівниця міськвідділення "CityCard" Юлія Гарбовська підтвердила, що станом на 10 листопада всі маршрути працюють без банківських терміналів.

"Всі приватні транспортні компанії прибрали термінали, і тепер оплата здійснюється виключно через "CityCard"", — зазначила вона.

Мешканці міста відзначають зручність нової системи оплати за проїзд в Житомирі. Ксенія сказала, що розрахунок через телефон і банківську картку дуже комфортний, а пасажир Олексій додав, що транспортна картка працює без проблем.

Водій автобуса №19 підтвердив, що оплатити проїзд можна лише через "CityCard".

"Терміналів немає, готівки теж. Лише "СітіКард"", — сказав він.

Деякі перевізники, зокрема Аркадій Савіцький, який обслуговує міські маршрути, виступають проти нового відсотка комісії. Раніше компанія платила 0,8% за кожну операцію через "Ощадбанк", тепер — 10%.

"Ціни на паливо зростають, підвищувати тарифи не можемо, але система працює", — зазначив він.

Заступник міського голови повідомив, що управління транспорту і зв’язку періодично перевірятиме дотримання умов договорів приватними перевізниками.

"На цьому тижні вже заплановані перевірки після підписання договорів і проведених конкурсів", — додав Олександр Шевчук.

