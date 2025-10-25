Господарства були змушені скоротити вибірку продукції у п’ять-шість разів, що призвело до дефіциту на внутрішньому ринку, зокрема й у Харківській області.

У Харківській області зафіксовано дефіцит популярних продуктів, які останнім часом почали стрімко дорожчати, про що кажуть експерти плодоовочевого ринку, повідомляє Politeka.net.

Основною причиною різкого підвищення цін на тепличні овочі стало значне похолодання, яке суттєво зменшило врожай тепличних огірків по всій Україні.

Як пояснила експертка плодоовочевого ринку Ксенія Гусєва, через несприятливі погодні умови українські тепличні господарства були змушені скоротити вибірку продукції у п’ять-шість разів, що призвело до дефіциту на внутрішньому ринку, зокрема й у Харківській області.

Імпортні постачання поки не встигли компенсувати нестачу вітчизняних овочів, тому попит перевищує пропозицію. За словами аналітикинi, імпортні огірки ще не почали масово надходити в Україну, а низькі обсяги виробництва не дозволяють задовольнити споживчий попит навіть за відсутності пікової активності покупців.

Погіршення погодних умов також змусило тепличні комбінати достроково розпочати опалювальний сезон. Для обігріву теплиць здебільшого використовуються вугілля та пелети, а витрати на ці ресурси у жовтні зросли майже вдвічі порівняно з минулим роком. Це, своєю чергою, додатково вплинуло на собівартість вирощування та кінцеву роздрібну ціну огірків.

Фахівці попереджають, що якщо поточна тенденція до зростання вартості збережеться, ціна на тепличні огірки може сягнути 100–120 гривень за кілограм.

Паралельно на ринку спостерігається різке подорожчання тепличних помідорів. За останній тиждень їхня середня вартість зросла приблизно на 37%. Основною причиною цього стало скорочення пропозиції на тлі стабільно високого попиту.

Як пояснюють аналітики аграрного сектору, восени традиційно зменшуються обсяги вирощування тепличних овочів. Через похолодання більшість стаціонарних теплиць уповільнили дозрівання помідорів, а постачання з парникових господарств практично припинилося.

На фоні дефіциту місцевої продукції в регіоні спостерігається зростання обсягів імпорту тепличних помідорів. Торговельні компанії дедалі активніше шукають альтернативні джерела постачання з-за кордону, щоб задовольнити попит споживачів та стабілізувати ситуацію на ринку.

Джерело: Аgroweek.

