Хозяйства вынуждены были сократить выборку продукции в пять-шесть раз, что привело к дефициту на внутреннем рынке, в том числе и в Харьковской области.

В Харьковской области зафиксирован дефицит популярных продуктов, которые в последнее время начали стремительно дорожать, о чем говорят эксперты плодоовощного рынка, сообщает Politeka.net.

Основной причиной резкого повышения цен на тепличные овощи стало значительное похолодание, существенно уменьшившее урожай огурцов по всей Украине.

Как пояснила эксперт плодоовощного рынка Ксения Гусева, из-за неблагоприятных погодных условий украинские хозяйства были вынуждены сократить выборку продукции в пять-шесть раз, что привело к дефициту на внутреннем рынке, в том числе и в Харьковской области.

Импортные поставки пока не успели компенсировать нехватку отечественных овощей, потому спрос превышает предложение. По словам аналитики, импортные огурцы еще не начали массово поступать в Украину, а низкие объемы производства не позволяют удовлетворить потребительский спрос даже при отсутствии пиковой активности покупателей.

Ухудшение погодных условий также вынудило комбинаты досрочно приступить к отопительному сезону. Для обогрева теплиц в основном используются уголь и пеллеты, а расходы на эти ресурсы в октябре выросли почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Это в свою очередь дополнительно повлияло на себестоимость выращивания и конечную розничную цену огурцов.

Специалисты предупреждают, что если текущая тенденция роста стоимости сохранится, цена на тепличные огурцы может достичь 100–120 гривен за килограмм.

Параллельно на рынке наблюдается резкое подорожание тепличных помидоров. За последнюю неделю их средняя стоимость выросла примерно на 37%. Основной причиной стало сокращение предложения на фоне стабильно высокого спроса.

Как объясняют аналитики аграрного сектора, осенью традиционно уменьшаются объемы выращивания овощей. Из-за похолодания большинство стационарных теплиц замедлили созревание помидоров, а поставки из парниковых хозяйств практически прекратились.

На фоне дефицита местной продукции в регионе наблюдается рост объема импорта тепличных помидоров. Торговые компании все активнее ищут альтернативные источники поставок из-за границы, чтобы удовлетворить спрос потребителей и стабилизировать ситуацию на рынке.

Источник: Аgroweek.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: где раздают еду, перечень важных условий.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцам готовы помочь, сколько можно получить.

Как сообщала Politeka, Дефицит мяса в Харьковской области: украинцам раскрыли, почему возникли проблемы.