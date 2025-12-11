Енергетики попередили про додаткові графіки відключення світла, які застосовуватимуть в Харківській області 12 грудня 2025 року.

У пʼятницю, 12 грудня 2025 року, у звʼязку з плановими ремонтними роботами в електромережах у Харківській області діятимуть локальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема додаткові графіки відключення світла в Харківській області 12 грудня торкнуться Люботинської міської територіальної громади. За даними енергетиків, орієнтовно з 9:00 до 16:00 без електроенергії залишаться мешканці Люботина, які проживають за такими адресами:

вул. Всеволода Нестайка, буд. 8, 12, 18, 22, 24, 25А, 26-33, 34/100, 35, 37, 37/98;

вул. Ревчанська, 4, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 90А, 91, 93, 94, 95/2, 96, 97, 97А, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 124;

пров. Караванський, 1, 1Д, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28/5;

пров. Ревчанський, 1А, 3, 3А, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 3А, 15, 17, 19, 21;

пров. Хутірський, 1, 3, 5, 9.

Також додаткові графіки відключення світла в Харківській області 12 грудня діятимуть у межах Богодухівського району, повідомляє Politeka. Обмеження діятимуть приблизно з 9 до 16 години частково в таких населених пунктах:

Дмитрівка (вул. Тараса Шевченка);

Зарябинка (Зарічна, Шкільна, Щастя);

Горбанівка (Горбанівська);

Матвіївка (Горбанівська).

Вказані вище обмеження діятимуть додатково до планових стабілізаційних знеструмлень.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.