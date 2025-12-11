Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві видаються тим, хто перебуває у приймаючій громаді не довше 60 днів.

Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві надає благодійний фонд «Карітас», проте отримати їх можуть лише переселенці, які підпадають під визначені критерії, повідомляє Politeka.

Як зазначено у публікації організації на сторінці Фейсбук, фонд продовжує допомагати людям, котрі були змушені покинути свої домівки через воєнні дії. У межах проєкту «Гуманітарна допомога та відновлення життєзабезпечення на постраждалих від війни територіях України» відкрито реєстрацію для переселенців, що нещодавно оселилися у місті.

Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві видаються тим, хто перебуває у приймаючій громаді не довше 60 днів. Податися можуть переселенці, які належать щонайменше до однієї з визначених груп вразливості. До таких категорій відносяться люди з інвалідністю першої, другої чи третьої групи, а також особи з інвалідністю з дитинства.

Допомогу можуть отримати й ті, хто має серйозні хронічні захворювання, люди старші 60 років, самотні батьки, опікуни неповнолітніх дітей, багатодітні родини, вагітні жінки та матері з малюками до трьох років. Окремо виділяються домогосподарства, які втратили основне джерело доходу через бойові дії.

Прийом документів для реєстрації відбувається за адресою: вулиця Пилипа Орлика, 20/1. Громадян приймають щодня з 9:00 до 18:00. Для підтвердження права на отримання допомоги потрібно надати паспорт, ідентифікаційний код, довідку ВПО, видану не більше ніж 30 днів тому, реквізити рахунку у форматі IBAN, а також документи, що підтверджують належність до однієї з визначених категорій. Додатково вимагається довідка форми ОК-5 або ОК-7.

