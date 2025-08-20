Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області можна знайти як у місті, так і в більш віддалених спокійних місцях.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області доступне в кількох населених пунктах регіону, пропозиції розраховані на різні категорії громадян, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні пропозиції розміщення надає сайт Допомагай.

У Полтаві на вулиці Драгоманова надають можливість безоплатного проживання для жінки з дитиною. Додатково забезпечують харчуванням та засобами гігієни, оплата комунальних послуг не потрібна. Будинок розташований у тихій місцевості, є власне подвір’я. Для дитини облаштовані гойдалка, батут і надувний басейн.

Ще одна пропозиція у Полтаві — на провулку Тупому. Тут готові поселити жінку або подружню пару. Надана окрема велика кімната в приватному будинку з садом та городом. Часткові зручності, у будинку мешкає літня жінка, яка доглядає за собою, але має вікові вади пам’яті. Проживання розраховане на порядних, охайних і доброзичливих людей, переважно з сільської місцевості.

У Пирятині, Пирятинський район, є дачний будинок із двома кімнатами та коридором. Опалення пічне, для приготування їжі використовується газовий балон. Туалет на вулиці, вода зі свердловини. Місце спокійне, до райцентру три кілометри, поблизу магазини, ринок і лікарня. Можливе проживання з домашніми тваринами, зокрема собаками та котами.

Отже, безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області можна знайти як у місті, так і в більш віддалених спокійних місцях, залежно від особистих потреб і вподобань.

Щоб дізнатися більше інформації, варто звернутися до авторів оголошень. Перед зверненням рекомендується перевірити актуальність пропозицій.

