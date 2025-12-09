Графік відключення газу з 10 до 16 грудня в Київській області створить певні побутові незручності для багатьох місцевих жителів.

Графік відключення газу з 10 до 16 грудня в Київській області введуть через проведення планових ремонтних робіт, повідомляє Politeka.

За інформацією місцевої філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», мешканці низки населених пунктів мають підготуватися до тимчасового припинення розподілу блакитного палива і врахувати це при користуванні газовими приладами.

Графік відключення газу з 10 до 16 грудня в Київській області виглядає таким чином:

Перш за все, з 10.12 до 12.12 тимчасово не буде газопостачання у селі Переможець Броварського відділення. Мешканців просять перекрити крани на опусках перед газовими приладами і не відкривати їх до відновлення постачання.

Далі, у рамках графіка відключення газу з 10 до 16 грудня в Київській області, 15.12 з 08:00 до 17:00 обмежать споживачів Бiлоцерківського відділення. Блакитного палива не буде у Шкарівці на вулиці Курсантська.

Мешканцям рекомендують перекрити крани на опусках перед газовими приладами, щоб уникнути аварійних ситуацій.

Окрім цього, у Шкарівці 16.12 з 08:00 до 17:00 тимчасово буде припинено газопостачання на вулицях Дружби та Коцюбинського. Тут передбачено проведення технічних робіт на розподільних газопроводах середнього тиску.

Обмеження діятимуть і для мешканців Таращі 15.12 з 09:00 до 17:00. Подачу палива припинять на Шевченка, 31/18.

Споживачам радять заздалегідь підготуватися до тимчасових обмежень, щоб уникнути неприємностей і забезпечити безпеку власних домівок під час проведення ремонтів. Подачу блакитного палива обіцяють відновити у встановлені строки.

