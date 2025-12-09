График отключения газа с 10 по 16 декабря в Киевской области создаст определенные бытовые неудобства для многих местных жителей.

График отключения газа с 10 по 16 декабря в Киевской области будет введен из-за проведения плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.

По информации местного филиала ООО «Газораспределительные сети Украины», жители ряда населенных пунктов должны подготовиться к временному прекращению распределения голубого топлива и учесть это при использовании газовых приборов.

График отключения газа с 10 по 16 декабря в Киевской области выглядит следующим образом:

Прежде всего, с 10:12 до 12:12 временно не будет газоснабжения в селе Победитель Броварского отделения. Жителей просят перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и не открывать их до возобновления поставок.

Далее, в рамках графика отключения газа с 10 по 16 декабря в Киевской области, 15.12 с 08:00 до 17:00 ограничат потребителей Белоцерковского отделения. Голубого топлива не будет в селе Шкаровка на улице Курсантская.

Жителям рекомендуют перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами во избежание аварийных ситуаций.

Кроме того, в Шкаровке 16.12 с 08:00 до 17:00 временно будет прекращено газоснабжение на улицах Дружбы и Коцюбинского. Здесь предусмотрено проведение технических работ на распределительных газопроводах среднего давления.

Ограничения будут действовать и для жителей Таращи 15:12 с 09:00 до 17:00. Подачу топлива прекратят на Шевченко, 31/18.

Потребителям советуют заранее подготовиться к временным ограничениям во избежание неприятностей и обеспечить безопасность собственных домов во время проведения ремонтов. Подачу голубого топлива обещают возобновить в установленные сроки.

