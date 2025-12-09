Работа для пенсионеров во Львовской области включает различные сферы, сочетая финансовую стабильность и возможность освоить новые профессиональные навыки.

Работа для пенсионеров во Львовской области становится доступнее благодаря открытию вакансий в торговле, гастрономии и транспортном секторе, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных вакансиях предоставляет портал work.ua.

Местные компании предлагают стабильную оплату, гибкий график и обучение на рабочем месте.

Сеть ювелирных магазинов "Золотая Страна" ищет продавцов-консультантов в ТЦ Great. Работники помогают клиентам выбирать украшения, следят за трендами и создают индивидуальные стили. Предлагается зарплата 18 000–25 000 грн, оплачиваемая стажировка, график 3/2 и скидки на продукцию.

Супермаркет "Сільпо" приглашает поваров. Зарплата колеблется от 29200 до 41500 грн в зависимости от отработанных часов. Обязанности включают приготовление блюд, декорирование готовой продукции и соблюдение санитарных норм. Компания обеспечивает официальное трудоустройство, индивидуальный график и обучение для новичков.

JobCar предлагает вакансии водителей такси на авто компании для работы с приложениями Bolt и Uklon. Заработок составляет 30000–50000 грн. Сотрудники самостоятельно формируют график, получают ежедневные или еженедельные выплаты и пользуются полным КАСКО на авто. Требования: водительское удостоверение категории B, стаж от трех лет и смартфон для установки приложений.

Таким образом, Работа для пенсионеров во Львовской области охватывает разные сферы, сочетая финансовую стабильность и возможность освоить новые профессиональные навыки. Компания гарантирует комфортные условия и поддержку даже для тех, кто впервые работает в этих сферах.

