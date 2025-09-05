Любителям путешествовать или передвигаться по региону по железной дороге следует знать новый график поездов в Днепропетровской области.

Новый график поездов Днепропетровской области касается нескольких рейсов, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе пригородных перевозок "Укрзализныци" в Telegram и на сайте Юго-Западной железной дороги, изменения коснутся пригородного №7008/7007, курсирующего из Краматорска.

Электричка следует только к Днепру, а не к Каменскому, как раньше. Пассажирам советуют внимательно ознакомиться с обновленным расписанием, чтобы спланировать поездки и не опоздать на рейс.

Новый график поездов в Днепропетровской области предусматривает, что №7008/7007 отправляется из Краматорска в 13:00 и прибывает в Днепр в 18:25. Маршрут включает три региона и включает 25 остановок между начальной и конечной станцией.

В Донецкой области он делает остановки на станциях Шпичкино, Ясногорка, Славянск, Шидловская, Бантышево. В Харьковской - маршрут проходит через Гусаровку, Барвенково, Языково, Гавриловку, Дубово, Близнецы, Лозовую и Самойловку.

В Днепропетровской области электричка будет останавливаться на 12 станциях. Среди них Варваровка, Ароматная, Павлоград-1, Орловщина, остановка 156 км, Самар-Днепровский, Кулебовка, Подгородное, Самаровка, остановка 195 км, Нижнеднепровск-узел и Нижнеднепровск.

Пассажиры, планирующие поездку, должны учитывать новый график поездов и обязательно проверять время отправления и прибытия.

Кроме этого, с 1 сентября изменится маршрут №7204 Каменское – Днепр. Теперь он будет курсировать вместо Каменское – Синельниково-1, что позволит лучше согласовать расписание с другими пригородными электропоездами. Также №7012 оменяется.

