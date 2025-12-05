Загалом робота для пенсіонерів у Дніпрі охоплює транспортну сферу, виробництво та сервіс.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі стає дедалі більш доступною завдяки актуальним вакансіям, які дозволяють старшому населенню залишатися активними та отримувати стабільний дохід, повідомляє Politeka.

Серед оголошень на порталі work.ua виділяється компанія Way Up Drive, яка шукає водіїв таксі. Працівники працюватимуть із транспортом через сервіси Uklon та Bolt. Заробіток коливається від 32 000 до 42 000 гривень плюс відсоток від каси. Автомобілі справні, розрахунок щодня, графік гнучкий, 40% замовлень надаються пріоритетно. Вимоги: досвід водіння щонайменше 9 місяців, акуратність, ввічливість та відповідальність. Можливе повне або часткове працевлаштування, компанія розглядає студентів, людей з інвалідністю та пенсіонерів.

Виробниче підприємство "Інтерпайп" пропонує вакансії без досвіду. Навчання проводиться за рахунок роботодавця. Зарплата — від 20 000 до 35 000 гривень із виплатами двічі на місяць. Переваги: харчові дотації, безкоштовний транспорт, медичне страхування та можливість отримати навички у металургії. Позиція підходить для студентів, осіб із обмеженими можливостями та пенсіонерів.

Фітнес-мережа Fit4You шукає прибиральницю із зарплатою близько 10 000 гривень. Годинна ставка — 50 гривень, передбачені премії. Графік роботи: понеділок–п’ятниця, з 12:00 до 20:00. Основні обов’язки — прибирання залів відповідно до стандартів. Кандидати повинні бути охайними, пунктуальними та дисциплінованими.

Загалом робота для пенсіонерів у Дніпрі охоплює транспортну сферу, виробництво та сервіс, забезпечуючи старшим громадянам фінансову стабільність, професійний розвиток та соціальну активність.

