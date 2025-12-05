Надаються безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі, проте роздача не є щоденною.

Безкоштовні продукти можуть отримати ВПО та пенсіонери у Запоріжжі та області, їх роздає благодійний фонд «Посмішка ЮА», пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації. Водночас роздача допомоги відбувається не щодня, тому громадянам радять уважно стежити за оновленнями на офіційному сайті фонду та його сторінках у соціальних мережах.

Благодійна організація «Посмішка ЮА» продовжує активно реалізовувати гуманітарні програми, спрямовані на підтримку людей, які постраждали внаслідок війни та належать до соціально вразливих категорій населення. Одним із ключових напрямів її діяльності є допомога внутрішньо переміщеним особам та пенсіонерам шляхом надання продуктових наборів і необхідних речей.

Гуманітарна програма фонду охоплює кілька важливих складових.

Перш за все, організація забезпечує безкоштовними продуктами ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі та області, надаючи набори, що містять основні продукти харчування, необхідні для щоденного раціону.

Окрема увага приділяється сім’ям, які втратили житло. Для людей, змушених залишити власні домівки або чиє житло було зруйноване, фонд надає теплий одяг, постільну білизну, базові побутові речі та інші предмети першої необхідності, що допомагають упорядкувати побут у нових умовах.

Також забезпечують переселенців і мешканців громади широким спектром гуманітарних товарів для повсякденного використання. Серед них — засоби особистої гігієни, дитяче харчування, підгузки, набори для догляду за літніми людьми та інші необхідні речі, що підтримують гідний рівень життя.

Організація підкреслює, що графік і місця видачі допомоги регулярно оновлюються. У зв’язку з цим усім, хто потребує підтримки, радять стежити за офіційними ресурсами фонду — сайтом та сторінками у соціальних мережах за посиланням. Саме там оперативно публікується актуальна інформація щодо нових етапів гуманітарних програм та роздач допомоги.

