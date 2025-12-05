Бесплатные продукты могут получить ВПЛ и пенсионеры в Запорожье и области, их раздает благотворительный фонд «Посмішка ЮА», пишет Politeka.net.
Об этом идет речь на сайте организации. В то же время, раздача помощи происходит не каждый день, поэтому гражданам советуют внимательно следить за обновлениями на официальном сайте фонда и его страницах в социальных сетях.
Благотворительная организация «Посмішка ЮА» продолжает активно реализовывать гуманитарные программы, направленные на поддержку людей, пострадавших в результате войны и относящихся к социально уязвимым категориям населения. Одним из ключевых направлений ее деятельности является помощь внутренне перемещенным лицам и пенсионерам путем предоставления продуктовых наборов и необходимых вещей.
Гуманитарная программа фонда охватывает несколько важных составляющих.
- Прежде всего, организация обеспечивает бесплатными продуктами ВПЛ и пенсионеров в Запорожье и области, предоставляя наборы, содержащие основные продукты питания, необходимые для ежедневного рациона.
- Отдельное внимание уделяется семьям, потерявшим жилье. Для людей, вынужденных покинуть собственные дома или чье жилье было разрушено, фонд предоставляет теплую одежду, постельные принадлежности, базовые бытовые вещи и другие предметы первой необходимости, помогающие упорядочить быт в новых условиях.
- Также снабжают переселенцев и жителей общины широким спектром гуманитарных товаров для повседневного использования. Среди них — средства личной гигиены, детское питание, подгузники, наборы по уходу за пожилыми людьми и другие необходимые вещи, поддерживающие достойный уровень жизни.
Организация подчеркивает, что график и места выдачи пособий регулярно обновляются. В связи с этим всем нуждающимся советуют следить за официальными ресурсами фонда — сайтом и страницами в социальных сетях по ссылке. Там оперативно публикуется актуальная информация о новых этапах гуманитарных программ и раздач помощи.
