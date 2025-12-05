Предоставляются бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье, однако раздача не является ежедневной.

Бесплатные продукты могут получить ВПЛ и пенсионеры в Запорожье и области, их раздает благотворительный фонд «Посмішка ЮА», пишет Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации. В то же время, раздача помощи происходит не каждый день, поэтому гражданам советуют внимательно следить за обновлениями на официальном сайте фонда и его страницах в социальных сетях.

Благотворительная организация «Посмішка ЮА» продолжает активно реализовывать гуманитарные программы, направленные на поддержку людей, пострадавших в результате войны и относящихся к социально уязвимым категориям населения. Одним из ключевых направлений ее деятельности является помощь внутренне перемещенным лицам и пенсионерам путем предоставления продуктовых наборов и необходимых вещей.

Гуманитарная программа фонда охватывает несколько важных составляющих.

Прежде всего, организация обеспечивает бесплатными продуктами ВПЛ и пенсионеров в Запорожье и области, предоставляя наборы, содержащие основные продукты питания, необходимые для ежедневного рациона.

Отдельное внимание уделяется семьям, потерявшим жилье. Для людей, вынужденных покинуть собственные дома или чье жилье было разрушено, фонд предоставляет теплую одежду, постельные принадлежности, базовые бытовые вещи и другие предметы первой необходимости, помогающие упорядочить быт в новых условиях.

Также снабжают переселенцев и жителей общины широким спектром гуманитарных товаров для повседневного использования. Среди них — средства личной гигиены, детское питание, подгузники, наборы по уходу за пожилыми людьми и другие необходимые вещи, поддерживающие достойный уровень жизни.

Организация подчеркивает, что график и места выдачи пособий регулярно обновляются. В связи с этим всем нуждающимся советуют следить за официальными ресурсами фонда — сайтом и страницами в социальных сетях по ссылке. Там оперативно публикуется актуальная информация о новых этапах гуманитарных программ и раздач помощи.

