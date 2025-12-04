Местные власти призывают водителей учитывать временные изменения в движении и ограничение движения транспорта в Харькове.

Ограничения движения транспорта в Харькове коснулись нескольких улиц города, однако изменения носят лишь временный характер, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении городского совета.

Проезд транспорта по улице Архитектора Гинзбурга, в районе дома 79/22, временно ограничен и продлится до 15 января 2026 года.

В Департаменте строительства и путевого хозяйства пояснили, что подобные изменения вызваны проведением работ на газопроводе. Специалисты осуществляют необходимые технические мероприятия, требующие частичного сужения проезжей части.

При выполнении работ пропуск транспорта обеспечивается на полосах дороги, которые остаются свободными и не задействованы в ремонтных процессах. Благодаря этому автомобилисты могут продолжать двигаться в указанном направлении, хотя и с определенными ограничениями скорости и ширины проезда.

Отдельно в Департаменте сообщили о еще одной временной смене в дорожном движении. На переулке Чаплыгинском, в отрезке от бульвара Гончаровского до переулка Райрадовского, проезд полностью запрещен до 26 декабря.

Причина ограничения движения транспорта в Харькове связана с проведением работ на газопроводе, что требует полного перекрытия этого участка для обеспечения безопасности работников и участников дорожного движения.

Для водителей заранее организованы альтернативные маршруты. Объезд закрытой части дороги возможен по близлежащим улицам Екатерининской, переулку Источник и другим доступным направлениям. Местные власти призывают водителей учитывать временные изменения, планировать маршруты заблаговременно и быть внимательными при проезде рядом с зонами проведения работ.

