Повышение тарифов на воду в Черниговской области необходимо для обеспечения коммунального предприятия достаточным финансированием.

Повышение тарифов на воду в Черниговской области официально утверждено для коммунального предприятия Сосницкого общества, сообщает Politeka.

Такую информацию украинцам, проживающим в этом регионе, предоставляет Сосницкая община на своей странице в Facebook.

Новые расчеты связаны с ростом затрат на энергоносители, материалы и обслуживание водопроводных сетей.

Согласно решению исполнительного комитета, тарифы будут составлять:

- водоснабжение – 52,91 грн. за кубометр;

- водоотвод – 78,83 грн за кубометр.

Для населения увеличение стоимости услуг останется незаметным, поскольку местное сообщество будет компенсировать разницу между предыдущей и новой ценой. Это позволит сохранить стабильность расходов для домохозяйств, несмотря на реальное удорожание.

По словам представителей совета, повышение тарифов на воду в Черниговской области необходимо для обеспечения коммунального предприятия достаточным финансированием. Это позволит проводить своевременное обслуживание сетей, избегать аварий и поддерживать качество услуг на должном уровне.

Решение вступает в силу с 1 января 2026 г. после утверждения на сессии депутатов. Местные власти также подчеркивают, что такая схема гарантирует непрерывное водоснабжение, водоотвод и прозрачное использование бюджетных средств.

Местным горожанам советуют планировать семейный бюджет с учетом новых условий, хотя фактические расходы на услуги останутся на прежнем уровне. Такой подход позволяет совмещать финансовую поддержку предприятия и защиту интересов потребителей.

