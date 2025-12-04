Підвищення тарифів на воду в Чернігівській області необхідне для забезпечення комунального підприємства достатнім фінансуванням.

Підвищення тарифів на воду в Чернігівській області офіційно затверджено для комунального підприємства Сосницької громади, повідомляє Politeka.

Таку інформацію українцям, які проживають у цьому регіоні, надає Сосницька громада на своїй сторінці у Фейсбук.

Нові розрахунки пов’язані із зростанням витрат на енергоносії, матеріали та обслуговування водопровідних мереж.

Згідно з рішенням виконавчого комітету, тарифи складатимуть:

- водопостачання – 52,91 грн за кубометр;

- водовідведення – 78,83 грн за кубометр.

Для населення збільшення вартості послуг залишиться непомітним, оскільки місцева громада компенсуватиме різницю між попередньою та новою ціною. Це дозволить зберегти стабільність витрат для домогосподарств, незважаючи на реальне подорожчання.

За словами представників ради, підвищення тарифів на воду в Чернігівській області необхідне для забезпечення комунального підприємства достатнім фінансуванням. Це дозволить проводити своєчасне обслуговування мереж, уникати аварій та підтримувати якість послуг на належному рівні.

Рішення набирає чинності з 1 січня 2026 року після затвердження на сесії депутатів. Місцева влада також наголошує на тому, що така схема гарантує безперервне водопостачання, водовідведення та прозоре використання бюджетних коштів.

Місцевим мешканцям громади радять планувати сімейний бюджет із урахуванням нових умов, хоча фактичні витрати на послуги залишаться на колишньому рівні. Такий підхід дозволяє поєднувати фінансову підтримку підприємства та захист інтересів споживачів.

