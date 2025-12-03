Обленерго попередило про додаткові графіки відключення світла в Харківській області 4 грудня 2025 року у звʼязку з плановими роботами в електромережах.

У деяких населених пунктах Харківської області в четвер, 4 грудня 2025 року, застососуватимуть додаткові графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема спеціальні графіки відключення світла 4 грудня торкнуться міста Люботин Харківської області. Там приблизно з 9:00 до 16:00 без електроенергії частково залишаться мешканці будинків по вулицях Короленка, Караванська, Каштанова, Павла Глазового, Романа Лисенка, Соняшникова, а також провулку Павла Чубинського.

У селі Руські Тишки в четвер додаткові планові знеструмлення відбуватимуться з 8:00 до 17:00 для будинків по вул. Медова, Кооперативна та Липецька, повідомляє Politeka.

Крім того, про графіки відключення світла на 4 грудня також попереджають спеціалісти Богодухівського району електричних мереж у Харківській області. З 8 до 17 години без електропостачання частково залишаться мешканці села Кленове по вул. Набережна.

У місті Богодухів обмеження застосовуватимуть по такій схемі:

із 9:00 до 17:00 – вул. Віталія Сахно, Героїв Енергетиків, Залізнична, Преображенська, Мистецька, 8 Березня, пров. Круглий, Воздвиженський, 8 Березня;

з 9:00 до 20:00 – Охтирська, 92-ї бригади, Івана Франка, Соснова, Затишна, пров. Пєятикутний, Лісний, Лесі Українки, Сосновий.

Повні списки адрес, яких торкнуться обмеження, можна знайти на сторінках відповідних територіальних громад.

