ДТЕК попереджає про застосування спеціальних графіків відключення світла в Одеській області в четвер, 4 грудня 2025 року, повідомляє Politeka.

Зокрема в місті Тернівка Одеської області, за даними ДТЕК, 4 грудня з 8:00 до 18:00 графіки відключення світла, повʼязані з проведенням профілактичних робіт в електромережах, застосують для будинків по вулицях Приточилівка, Спортивна, Павла Тичини, Лесі Українки, Івана Франка, пров. Франка, Лесі Українки.

Також у четвер планові знеструмлення з 8:00 до 20:00 відбудуться в межах Василівської сільської територіальної громади. Там із 8 до 20 години без електропостачання тимчасово залишаться мешканці с. Голиця, які проживають на вулицях Виноградна, Зелена, Кара Маринська, Річкова, Степова та Шкільна, пише Politeka.

світло, відключення електроенергії

Крім того, додаткові графіки відключення світла з 8:00 до 19:00 4 грудня торкнуться таких населених пунктів Зеленогірської територіальної громади:

  • Зеленогірське (Весняна, Вишнева, Волошкова, Героїв Крут, Грушевського, Долинна, Жасминова, Заводська, Коцюбинського, Лісова, Марка Вовчка, Нова, Річкова, Сковороди, Соловʼїна, Спортивна, Стуса, Сунична, Тіниста, Лесі Українки, Філатова, Шевченка, Щастя, Ярослава Мудрого);
  • Гвоздавка Друга (Вишнева, Затишна, Карʼєрна, Квіткова, Лісова, Нова, Олімпійська, Польова, Річкова, Свято-Михайлівська, Яблунева);
  • Гвоздавка Перша (Енергетична, Затишна, Зоряна, Молодіжна, Надії, Одеська, Сонячна, пров. Молодіжний, Тихий);
  • частково Ясенове Перше, Ясенове Друге, Чабанівка, Василівка, Шликареве, Володимирівка, Солтанівка.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.