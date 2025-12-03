В Одеській області 4 грудня 2025 року застосовуватимуть додаткові графіки відключення світла під час проведення планових робіт в електричних мережах.

ДТЕК попереджає про застосування спеціальних графіків відключення світла в Одеській області в четвер, 4 грудня 2025 року, повідомляє Politeka.

Зокрема в місті Тернівка Одеської області, за даними ДТЕК, 4 грудня з 8:00 до 18:00 графіки відключення світла, повʼязані з проведенням профілактичних робіт в електромережах, застосують для будинків по вулицях Приточилівка, Спортивна, Павла Тичини, Лесі Українки, Івана Франка, пров. Франка, Лесі Українки.

Також у четвер планові знеструмлення з 8:00 до 20:00 відбудуться в межах Василівської сільської територіальної громади. Там із 8 до 20 години без електропостачання тимчасово залишаться мешканці с. Голиця, які проживають на вулицях Виноградна, Зелена, Кара Маринська, Річкова, Степова та Шкільна, пише Politeka.

Крім того, додаткові графіки відключення світла з 8:00 до 19:00 4 грудня торкнуться таких населених пунктів Зеленогірської територіальної громади:

Зеленогірське (Весняна, Вишнева, Волошкова, Героїв Крут, Грушевського, Долинна, Жасминова, Заводська, Коцюбинського, Лісова, Марка Вовчка, Нова, Річкова, Сковороди, Соловʼїна, Спортивна, Стуса, Сунична, Тіниста, Лесі Українки, Філатова, Шевченка, Щастя, Ярослава Мудрого);

Гвоздавка Друга (Вишнева, Затишна, Карʼєрна, Квіткова, Лісова, Нова, Олімпійська, Польова, Річкова, Свято-Михайлівська, Яблунева);

Гвоздавка Перша (Енергетична, Затишна, Зоряна, Молодіжна, Надії, Одеська, Сонячна, пров. Молодіжний, Тихий);

частково Ясенове Перше, Ясенове Друге, Чабанівка, Василівка, Шликареве, Володимирівка, Солтанівка.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.