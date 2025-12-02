Графік відключення світла у Дніпропетровській області на 3 грудня охоплює декілька міст і селищ.

Графік відключення світла у Дніпропетровській області на 3 грудня повідомляє про планові роботи на кількох територіях регіону, які проводять енергетики для підтримки стабільності мережі, повідомляє Politeka.

Місцеві жителі повинні врахувати тимчасові перерви в електропостачанні та спланувати повсякденні справи відповідно до графіка.

У місті Дніпро роботи триватимуть з 08:00 до 17:00 за такими адресами: вул. Василя Сліпака 23, 25; вул. Івана Франка 1-13, 13А, 14-20, 20А, 21-31 (непарні), 31А; вул. Квартальна 47; вул. Перемоги 210; пров. Івана Франка 1-11 (непарні), 11А, 13, 15; вул. Національної Гвардії 5; вул. Робоча 146.

У Павлограді відключення заплановані з 10:00 до 16:00 на вул. Преображенська 1/11 та 1/4. У Жовтих Водах роботи проходитимуть з 08:00 до 17:00 за адресами вул. Промислова 7, вул. Володимира Великого 9, 13-19 (непарні), 19А, 21-29 (непарні), 29А, 29Б, 31, 31А, 33-49 (непарні), 53, 55, 57 та вул. Осіння 1-5, 6А, 7-39 (непарні).

Вільногірськ буде без електрики з 09:00 до 17:00 на вул. Набережна 1а. У селі Посуньки тимчасові відключення торкнуться вул. Степова 4А. У Кам’янському районі роботи заплановані з 09:00 до 17:00 на с. Дніпровське: вул. Лісна 1, 1А, 5; вул. Набережна 1, 1А; вул. Спортивна 9, 9/1.

У Криворізькому районі електропостачання буде тимчасово припинене на селі Кривбас з 08:00 до 17:00 на вул. Лікарняна 1-15, 17-19, 19А, 20, 20А, 21, 28, 29.

Отже, графік відключення світла у Дніпропетровській області на 3 грудня охоплює декілька міст і селищ, дозволяючи енергетикам проводити планові роботи без загрози аварій. Мешканцям радять завчасно підготуватися: зарядити мобільні пристрої, забезпечити резервне освітлення та спланувати робочий день з урахуванням тимчасових перебоїв.

