Чтобы получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре, необходимо выполнить несколько шагов.

В местном социальном ресторане выдаются бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре в виде горячих обедов, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщают на сайте организаторов проекта.

Инициатива организована для того, чтобы обеспечить людей, которые находятся в сложных жизненных условиях, ежедневным горячим питанием, бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области.

Особое внимание в проекте уделяется пожилым людям, которые особенно испытывают последствия войны и экономического кризиса. Для многих даже одна порция горячей пищи является важной поддержкой, не только с материальной точки зрения, но и психологически, ведь она создает чувство заботы и неравнодушия.

Социальный ресторан также открыт для внутренне перемещенных лиц, вынужденных покинуть свои дома из-за боевых действий. Чтобы получить бесплатные обеды, необходимо пройти простую онлайн-регистрацию через специальный чат-бот в Telegram.

После подтверждения личности через несколько шагов люди могут ежедневно приходить в ресторан и получать горячие блюда.

Социальный ресторан «Победа» работает без выходных ежедневно с 11.00 до 16.00 по адресу: город Днепр, улица Владимира Вернадского, дом 1–3. Здесь готовят полноценные, питательные блюда из свежих продуктов, чтобы каждый посетитель мог почувствовать домашний уют и немного облегчить свои обычные заботы.

Деятельность учреждения частично финансируется за счет благотворительных взносов. Каждый желающий может приобщиться к этому доброму делу, воспользовавшись онлайн-платформой и нажав кнопку «угостить», чтобы внести свой вклад.

