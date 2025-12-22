Сформовано детальні графіки відключення світла на 23 грудня в Сумах, про які варто знати.

Графіки відключення світла в Сумах на 23 грудня триватимуть на низці вулиць міста через заплановані роботи на електромережах, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Сумиобленерго».

У зв’язку з технічними роботами компанія «Сумиобленерго» сформувала детальні графіки відключення світла на 23 грудня в Сумах.

Графіки відключення світла в Сумах на 23 грудня будуть діяти з 6 ранку та триватимуть до 16 години (10 годин поспіль) за такими адресами:

Б. Хмельницького — № 1, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 50/1, 50А, 50Г, 50Д, 50Е, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58А, 58В, 58В/1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76А, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 89

Весняна — № 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 8А, 8Б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 29/1, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42А, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55А, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75

Військового льотчика Ігоря Мороза — № 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51

Вознесенська — № 1, 1А, 2, 2Б/2Б, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11

Воскресенська — № 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16

Вячеслава Чорновола — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21

Гайдамацька — № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 8А, 9, 11, 13, 13А

Генерала Солонини — № 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 22А, 24, 24А, 26

Дружби — № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

Зайцева — № 49А, 51, 51/1

Затишна — № 17, 19, 21, 24А, 26, 28

Квітнева — № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 25, 27, 27А, 31

Княжа — № 1, 3, 4, 5, 7, 8

Козацька — № 1, 3, 16

Колесника — № 4, 6, 8

Лепехівська — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 14, 14/1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45/1, 46, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60А, 61, 61А, 62, 63, 63А, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77А, 77Б, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83/1, 84, 88

Британська — № 1, 5А, 6, 17, 19, 19/3, 21, 21/1, 22, 23, 23/1, 23/2, 25, 25А, 26, 28/1, 30, 30/3, 32, 39, 39/2, 41, 41А, 43, 45, 49, 51, 52, 53, 53/5, 53/9, 56А

Лесі Українки — № 1, 1/2, 2, 2/1, 2А, 3, 3/2, 4, 4/1, 5, 6, 6А, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 21/1, 23, 25, 29, 31.

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумської області рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

