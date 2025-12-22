Сформированы подробные графики отключения света на 23 декабря в Сумах, о которых следует знать.

Графики отключения света в Сумах на 23 декабря продлятся на ряде улиц города из-за запланированных работ на электросетях, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Сумыоблэнерго".

В связи с техническими работами компания «Сумыоблэнерго» сформировала подробные графики отключения света на 23 декабря в Сумах.

Графики отключения света в Сумах на 23 декабря будут действовать с 6 утра и продлятся до 16 часов (10 часов подряд) по следующим адресам:

Б. Хмельницкого - № 1, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19Б, 20, 22 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 50 50Д, 50Е, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58А, 58В, 58В/1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7 74, 75, 76, 76А, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 89

Весняна - № 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 8А, 8Б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 2 26, 27, 29, 29/1, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42А, 43, 44, 45, 47, 45, 55 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75

Военного летчика Игоря Мороза - № 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 22, 2 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51

Вознесенська - № 1, 1А, 2, 2Б/2Б, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11

Воскресенська - № 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16

Вячеслава Черновола - № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 2

Гайдоматька - № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 8А, 9, 11, 13, 13А

Генерала Солонины - № 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 24, 24А, 26

Дружбы - № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

Зайцева — № 49А, 51, 51/1

Затышнв - № 17, 19, 21, 24А, 26, 28

Квитнева — № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 14B, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, 23, 25, 27, 27A, 31

Княжа - № 1, 3, 4, 5, 7, 8

Казацька - № 1, 3, 16

Колесныка — № 4, 6, 8

Лепеховская — №1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 14, 14/1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45/1, 46, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60А, 61, 61А, 62, 63, 63А, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77А, 77Б, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83/1, 84, 88

Брытанська - № 1, 5А, 6, 17, 19, 19/3, 21, 21/1, 22, 23, 23/1, 23/2, 25, 25А, 26, 28/1, 30, 30/3, 32, 39, 4 45, 49, 51, 52, 53, 53/5, 53/9, 56А

Леси Украинки - № 1, 1/2, 2, 2/1, 2А, 3, 3/2, 4, 4/1, 5, 6, 6А, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 2.

Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям Сумской области рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумыоблэнерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

